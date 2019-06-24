Легкість ведення бізнесу, верховенство права, захист права власності - це запорука залучення в Україну значних інвестиційних коштів, які потрібні сьогодні економіці.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29
Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні.
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29
Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в Украине. А зачем он их отпугивает - не сообщил.
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:49
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