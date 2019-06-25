Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні

Додано: Сер 26 чер, 2019 11:00

Какой-то клоун или наркоман.

Он что, уже не помнит про "100500 заводов", открытых с Порошенко?

ВНЕЗАПНО оказалось, что что-то мешает

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин