Легкість ведення бізнесу, верховенство права, захист права власності - це запорука залучення в Україну значних інвестиційних коштів, які потрібні сьогодні економіці.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29
Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні.
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:29
Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в Украине. А зачем он их отпугивает - не сообщил.
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:49
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:49
Он то понимает то, о чем говорит?! Разговор для лохов, к сожалению.
Нужен один закон, который определяет базовые императивные принципы лёгкости ведения бизнеса. Все остальные законы, если не соответствуют этому одному закону, по истечении 2-х месяцев считаются, как таковыми - ничтожными. А руководители, отвечающие за этот процесс имплементации и не выполнившие свои прямые обязанности, должны быть заменены на тех, которые более способные.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:00
Какой-то клоун или наркоман.
Он что, уже не помнит про "100500 заводов", открытых с Порошенко?
ВНЕЗАПНО оказалось, что что-то мешает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:51
Re: Гройсман повідомив, що відлякує інвесторів в Україні
вот чесна слово, несмотря на все приколы, Гройсман один из немногих папиредников, который сильного отвращения у меня не вызывает. Это не значит, что я попрусь за него голосовать, если чо
А вот его кабмин гиперлупов - это жах
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