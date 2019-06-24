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Париж з 1 липня впроваджує
заборону на старі дизельні авто

Париж з 1 липня впроваджує заборону на старі дизельні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:40

Париж з 1 липня впроваджує заборону на старі дизельні авто

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня проїзд старих дизельних авто, випущених раніше 2006 року, буде заборонений в Парижі в будні дні.

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