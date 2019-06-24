Танкерні партії російського сорту нафти Urals сумарним обсягом понад 1 млн т вже два місяці не можуть знайти покупців.
Дивися повний текст Китай відмовився купувати «брудну» російську нафту.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:50
Китай відмовився купувати «брудну» російську нафту
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Дивися повний текст Китай відмовився купувати «брудну» російську нафту.
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:04
Нда вероятность что просто сольют большая. Может в Африке кому то слить.
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