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Китай відмовився купувати
«брудну» російську нафту

Китай відмовився купувати «брудну» російську нафту
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:50

Китай відмовився купувати «брудну» російську нафту

Пропонуємо до обговорення:
Танкерні партії російського сорту нафти Urals сумарним обсягом понад 1 млн т вже два місяці не можуть знайти покупців.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:50

вангую что сольют гдето в море
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:04

Нда вероятность что просто сольют большая. Может в Африке кому то слить.
anton_gms
 
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