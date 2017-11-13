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Нацбанк назвав дату виведення
з обігу дрібних монет

Нацбанк назвав дату виведення з обігу дрібних монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:32

Нацбанк назвав дату виведення з обігу дрібних монет

Пропонуємо до обговорення:
Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 жовтня 2019 року.

Дивися повний текст Нацбанк назвав дату виведення з обігу дрібних монет.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:32

не отдам свои пяточки :) зачем? :)
wotsergeyd
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