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До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році - монету номіналом у 10 гривень.
Дивися повний текст До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:35
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cia