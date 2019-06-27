Національний банк планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році - монету номіналом у 10 гривень.
Дивися повний текст До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:35
До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:15
В обороте сейчас катастрофически не хватает мелких денег: одна, две, пять, десять, двадцать гривен. От кассиров в магазинах только и слышишь: "Готовьте мелкие деньги!"; "Ищите мелкие деньги!" А эти при*** собираются тысячные купюры печатать. У них свои понятия о мелких деньгах. Как получишь в банкомате купюры по пятьсот гривен, и то не знаешь, как их разменять, а теперь будет по тысяче гривен, Вот спасибо нашему правительству и НБУ, они явно далеки от простых людей, как будто не в Украине живут, для них и тысяча это мелкая купюра.
Додано: Суб 29 чер, 2019 07:46
Re: До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
Вы предлагаете не вводить купюру в 100, а может и 500 отменить, чтобы ваши проблемы с мелочью решились? Или к чему вся эта тирада? Не хотите с мелочью возиться - платите картой. Купюра максимального номинала к этому никакого отношения не имеет
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