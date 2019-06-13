Інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики з початку 2019 року зросли в 8 разів і зараз перевищують 51 млрд грн.
Дивися повний текст Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли в 8 разів - Мінфін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:13
Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли в 8...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли в 8 разів - Мінфін.
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:13
Главное не стать последним в этой увлекательной игре под почти 20% годовых. Ведь окажется как всегда - "кто последний - тот и папа"
|