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Інвестиції нерезидентів в
українські ОВДП зросли в 8...

Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли в 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:13

Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли в 8...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики з початку 2019 року зросли в 8 разів і зараз перевищують 51 млрд грн.

Дивися повний текст Інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли в 8 разів - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:13

Главное не стать последним в этой увлекательной игре под почти 20% годовых. Ведь окажется как всегда - "кто последний - тот и папа"
siriys
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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