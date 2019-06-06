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Верховний суд Австрії
дозволив екстрадицію Фірташа

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:37

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд Австрії (Oberste Gerichtshof, OGH) у вівторок підтвердив законність прийнятого в лютому 2017 року рішення Вищого земельного суду Відня (OLG) про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США.

Дивися повний текст Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа.
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