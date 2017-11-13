Станом на 24 червня 2019 року на балансі банків знаходиться ОВДП на суму 352 млрд грн, або 45,6% ОВДП, що перебувають в обігу.
Дивися повний текст Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52
Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП.
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52
Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)
Додано: Вів 25 чер, 2019 22:11
Другими словами, господин Данилишин говорит, что ВВП вырос бы, если бы ккрупные коммерческие компании (банки) вели более рискованную политику (выдавали бы кредиты, в том числе и стартапам, вместо вложения денег в низкорисковые облигации)
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