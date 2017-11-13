RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилишин розповів, як
можна суттєво збільшити ВВП

Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52

Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 24 червня 2019 року на балансі банків знаходиться ОВДП на суму 352 млрд грн, або 45,6% ОВДП, що перебувають в обігу.

Дивися повний текст Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89491
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52

Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)
otg
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 14.08.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:11

  otg написав:Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)


Другими словами, господин Данилишин говорит, что ВВП вырос бы, если бы ккрупные коммерческие компании (банки) вели более рискованную политику (выдавали бы кредиты, в том числе и стартапам, вместо вложения денег в низкорисковые облигации)
PasserBy
 
Повідомлень: 82
З нами з: 04.01.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1, 2, 3
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
23 3156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 20:54
dianaanuk9
Парцхаладзе розповів, коли можна буде зносити "хрущовки" 1, 2
R2 » Сер 19 чер, 2019 22:10
13 536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 10:39
Rainbow
Газпром розповів, на яких умовах готовий проводити...
R2 » Вів 18 чер, 2019 20:55
9 345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 11:40
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.