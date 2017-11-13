Станом на 24 червня 2019 року на балансі банків знаходиться ОВДП на суму 352 млрд грн, або 45,6% ОВДП, що перебувають в обігу.
Дивися повний текст Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52
Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП.
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52
Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)
Додано: Вів 25 чер, 2019 22:11
Другими словами, господин Данилишин говорит, что ВВП вырос бы, если бы ккрупные коммерческие компании (банки) вели более рискованную политику (выдавали бы кредиты, в том числе и стартапам, вместо вложения денег в низкорисковые облигации)
Додано: Вів 25 чер, 2019 23:12
В экономике не бывает "если бы", "ака бы" и т.п. Если банки так поступают, они знают что делают. В стране нет условий для бизнеса и следственно его кредитования. Так что беседа тов. Данилишина ни об чем.
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:09
Так НБУ на 100% сам создал такую ситуацию... сделайте учетную ставку и доходность по ОВГЗ меньше, клоуны
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:27
Клоун сам, не НБУ устанавливает ставку, а рынок - а на рынке основной главный кредитуемый -Правительство, который является пылесосом ОВГЗ, а политика правительства - вызвана дефицитным бюджетом, который принимает ВР, а подписывает Президент, а чтобы уменьшить дефицит бюджета -нужно сокращать расходы, а их не сократишь, так как уже более 90% бюджета - это зарплаты бюджетников ,чиновников и главное долги, набранные предыдущими и текущими руководителями, тех же Правительств и Президентов. Круг замкнулся. А еще уменьшение расходов бюджета, всегда приводит к сокращению его доходов. Начинается еще более крутое пике...Все у всех просто, но сделать на самом деле -почти ничего нельзя. Любое действие ухудшает ситуацию.
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:32
otg Я что-то не понял, Данилишин - это глава Совета Национального банка Украины.
Повноваження Ради Національного банку України визначений Ст. 9 Закону України "Про Національний банк України". Згідно з нею, Рада Національного банку:
1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;
Я что-то не понял, Данилишин предлагал то, что говорит, или просто стал еще одним генпрокурором , который только делает заявления.
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