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Данилишин розповів, як
можна суттєво збільшити ВВП

Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52

Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 24 червня 2019 року на балансі банків знаходиться ОВДП на суму 352 млрд грн, або 45,6% ОВДП, що перебувають в обігу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:52

Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:11

  otg написав:Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)


Другими словами, господин Данилишин говорит, что ВВП вырос бы, если бы ккрупные коммерческие компании (банки) вели более рискованную политику (выдавали бы кредиты, в том числе и стартапам, вместо вложения денег в низкорисковые облигации)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:12

  PasserBy написав:
  otg написав:Он не рассказал как увеличить. Он назвал всем известные причины. Такой себе капитан-очевидность этот Данилишин :)


Другими словами, господин Данилишин говорит, что ВВП вырос бы, если бы ккрупные коммерческие компании (банки) вели более рискованную политику (выдавали бы кредиты, в том числе и стартапам, вместо вложения денег в низкорисковые облигации)
В экономике не бывает "если бы", "ака бы" и т.п. Если банки так поступают, они знают что делают. В стране нет условий для бизнеса и следственно его кредитования. Так что беседа тов. Данилишина ни об чем.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:09

Так НБУ на 100% сам создал такую ситуацию... сделайте учетную ставку и доходность по ОВГЗ меньше, клоуны
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:27

  smart_analyst2017 написав:Так НБУ на 100% сам создал такую ситуацию...
сделайте учетную ставку и доходность по ОВГЗ меньше, клоуны

Клоун сам, не НБУ устанавливает ставку, а рынок - а на рынке основной главный кредитуемый -Правительство, который является пылесосом ОВГЗ, а политика правительства - вызвана дефицитным бюджетом, который принимает ВР, а подписывает Президент, а чтобы уменьшить дефицит бюджета -нужно сокращать расходы, а их не сократишь, так как уже более 90% бюджета - это зарплаты бюджетников ,чиновников и главное долги, набранные предыдущими и текущими руководителями, тех же Правительств и Президентов. Круг замкнулся. А еще уменьшение расходов бюджета, всегда приводит к сокращению его доходов. Начинается еще более крутое пике...Все у всех просто, но сделать на самом деле -почти ничего нельзя. Любое действие ухудшает ситуацию.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:32

otg Я что-то не понял, Данилишин - это глава Совета Национального банка Украины.
Повноваження Ради Національного банку України визначений Ст. 9 Закону України "Про Національний банк України". Згідно з нею, Рада Національного банку:
1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;

Я что-то не понял, Данилишин предлагал то, что говорит, или просто стал еще одним генпрокурором , который только делает заявления.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:52

Re: Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП

Какие "тупые и ленивые" банки- не хотят зарабатывать на кредитовании)))
А то, что в стране законы, в общем, и суды, в частности, защищают должника, а не кредитора ему не ведомо.
Как, по-видимому, не ведомо сколько раз "кидал" кредиторов спонсор его шефа, разыскиваемый ФБР и спокойно живущий в Украине(((
Cris
 
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