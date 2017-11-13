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Данилишин розповів, як можна суттєво збільшити ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:47
antey1969 написав:
Если БЫ в Украине нашли 100500 новых месторождений нефти, газа и золота, можно было бы направить выручку с них на кредитование 100500 предприятий.
Но это не точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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