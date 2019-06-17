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Адвокати навмисне затягують
апеляцію щодо ліцензії SkyUp...

Адвокати навмисне затягують апеляцію щодо ліцензії SkyUp...
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:17

Адвокати навмисне затягують апеляцію щодо ліцензії SkyUp...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив співвласник авіакомпанії SkyUp Олександр Альба.

Дивися повний текст Адвокати навмисне затягують апеляцію щодо ліцензії SkyUp - власник.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:18

«заседание в апелляционном суде Киева, на которое – внимание! – пришел адвокат истицы по делу против SkyUp. Той, которая не писала иска и не летала. Этот адвокат заявил об отводе судьи, чтобы потянуть время», – сообщил Альба
По его словам, заявление, которое адвокат предоставил суду о его отводе, не настоящее, поскольку истица ранее сообщала журналистам, что на самом деле не подавала иск против авиакомпании.



Так адвоката этого надо было там прямо на заседании за шиворот взять и открыть производство по статьям УК:
383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" и 384 "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа"

Или кто то балабол.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:40

EKO Или кому-то мешает SkyUp...
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:47

Re: Адвокати навмисне затягують апеляцію щодо ліцензії SkyUp

EKO написав:«заседание в апелляционном суде Киева, на которое – внимание! – пришел адвокат истицы по делу против SkyUp. Той, которая не писала иска и не летала. Этот адвокат заявил об отводе судьи, чтобы потянуть время», – сообщил Альба
По его словам, заявление, которое адвокат предоставил суду о его отводе, не настоящее, поскольку истица ранее сообщала журналистам, что на самом деле не подавала иск против авиакомпании.



Так адвоката этого надо было там прямо на заседании за шиворот взять и открыть производство по статьям УК:
383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" и 384 "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа"

Или кто то балабол.


Не думаю, что адвокат такой глупый и приходит в суд по поддельной доверенности на ведение дела от фальшивой впридачу истицы. Это проверяется на раз, и грозит уголовным преследованием уже адвокату.

Скорее всего защищающаяся сторона набрасывает фейки на вентилятор для разогрева общественного мнения.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:52

Re: Адвокати навмисне затягують апеляцію щодо ліцензії SkyUp

Если все так плохо, почему не аннулируют лицензию Джоин апа?
vetka
 
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