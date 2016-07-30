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Стало відомо, яку зарплату
отримав Зеленський за перший...

Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:59

Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...

Пропонуємо до обговорення:
Жодних надбавок і премій Зеленський не отримав.

Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць президентства.
R2
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