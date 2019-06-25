Жодних надбавок і премій Зеленський не отримав.
Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць президентства.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:59
Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць президентства.
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:01
Якщо йому замало, нехай іде у відставку, в Кварталі за гру прутнем на піаніно більше платили :)
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:47
Re: Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший.
А что были жалобы Зеленского на зарплату ?
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:59
По обсягу виконої роботи він і того не заробив, а за Росію у ПАРЄ ще й штраф треба йому впаяти
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:11
=)
sumy4 Порох знаєте яку зп отримував і скільки бабла на війні відмив?
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:49
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