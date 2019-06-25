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Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:59
Пропонуємо до обговорення:
Жодних надбавок і премій Зеленський не отримав.
Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць президентства
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R2
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:00
Яка робота, така й зарплата.
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pavlorozma
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Додано: Сер 26 чер, 2019 07:01
Якщо йому замало, нехай іде у відставку, в Кварталі за гру прутнем на піаніно більше платили :)
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mrshape
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Додано: Сер 26 чер, 2019 07:47
mrshape написав:
Якщо йому замало, нехай іде у відставку, в Кварталі за гру прутнем на піаніно більше платили
А что были жалобы Зеленского на зарплату ?
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freeze
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Додано: Сер 26 чер, 2019 07:59
По обсягу виконої роботи він і того не заробив, а за Росію у ПАРЄ ще й штраф треба йому впаяти
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sumy4
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:11
sumy4 Порох знаєте яку зп отримував і скільки бабла на війні відмив?
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vitaliygoodlife
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:17
снова в коментах порошенковци подают "голос" :)
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Rainbow
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:37
а сколько он уже украл где почитать?
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tedswing45
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:39
vitaliygoodlife написав:sumy4
Порох знаєте яку зп отримував і скільки бабла на війні відмив?
а сколько зеленский с коломойским вывел из привата и отмыл с богданом?
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tedswing45
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