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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:52
Re: Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший.
Как я понимаю это просто голая ставка. Странно, а почему её не выплатили на карту. Не думаю, что президент должен идти в кассу за зарплатой, как раньше.
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:20
В общем вопрос для страны жизненно важный, это вам не хухры мухры, вопрос о 10 тыс.грн. как никак Допускаю что Зеленский для поддержания штанов взял взаймы у жены, как получит отдаст Да и понимаю редакцию, нужно же где то порохоботам столоваться, а уровень темы как раз их, тут есть где развернуться.
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