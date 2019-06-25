RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, яку зарплату
отримав Зеленський за перший...

Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:52

Re: Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший.

Как я понимаю это просто голая ставка. Странно, а почему её не выплатили на карту. Не думаю, что президент должен идти в кассу за зарплатой, как раньше.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 21
З нами з: 08.01.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:20

В общем вопрос для страны жизненно важный, это вам не хухры мухры, вопрос о 10 тыс.грн. как никак :) Допускаю что Зеленский для поддержания штанов взял взаймы у жены, как получит отдаст ;) Да и понимаю редакцию, нужно же где то порохоботам столоваться, а уровень темы как раз их, тут есть где развернуться.
Igorten
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з...
R2 » Сер 26 чер, 2019 13:48
2 24
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 14:36
tedswing45
Стало відомо, хто очолить українську митницю
R2 » Сер 26 чер, 2019 11:31
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 12:32
razbudova
Стало відомо, хто очолить українську митницю
R2 » Сер 26 чер, 2019 11:33
0 17
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 11:33
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72639)
26.06.2019 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.