Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:17
Порох зарплатню перераховував на благодійність, з свого бізнесу перерахував на благодійність майже 400 мільйонів і 600 мільйонів на ЗСУ, сплатив податків в бюджет України 4.5 мільярдів! Мільярдів, 4.5!
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:28
Ради этого поста, стоило даже специально зарегистрироваться.
Вторую сторону благотворительности озвучивайте, чего уж там. Про контракты через КР, про разведывательный сейнер, который потом сгорел, про Сагайдачного и т. д.
Black Jack - White Business
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