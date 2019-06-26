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Стало відомо, яку зарплату
отримав Зеленський за перший...

Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:17

Порох зарплатню перераховував на благодійність, з свого бізнесу перерахував на благодійність майже 400 мільйонів і 600 мільйонів на ЗСУ, сплатив податків в бюджет України 4.5 мільярдів! Мільярдів, 4.5!
vikmars
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:28

  vikmars написав:Порох зарплатню перераховував на благодійність, з свого бізнесу перерахував на благодійність майже 400 мільйонів і 600 мільйонів на ЗСУ, сплатив податків в бюджет України 4.5 мільярдів! Мільярдів, 4.5!

Ради этого поста, стоило даже специально зарегистрироваться.
Вторую сторону благотворительности озвучивайте, чего уж там. Про контракты через КР, про разведывательный сейнер, который потом сгорел, про Сагайдачного и т. д.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:42

  ruvex написав:про разведывательный сейнер, который потом сгорел


Пошли сказки дедушки Панаса. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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