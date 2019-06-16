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Глава Сінгапуру заявив, що
розбіжності між Китаєм і США...

Глава Сінгапуру заявив, що розбіжності між Китаєм і США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 01:45

Глава Сінгапуру заявив, що розбіжності між Китаєм і США...

Пропонуємо до обговорення:
Торговельні протиріччя між Китаєм і США навряд чи призведуть до глобальної фінансової кризи, але в довгостроковій перспективі можуть викликати розкол у структурі світової економіки.

Дивися повний текст Глава Сінгапуру заявив, що розбіжності між Китаєм і США можуть розколоти світову економіку.
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