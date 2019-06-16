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Глава Сінгапуру заявив, що розбіжності між Китаєм і США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 01:45
Пропонуємо до обговорення:
Торговельні протиріччя між Китаєм і США навряд чи призведуть до глобальної фінансової кризи, але в довгостроковій перспективі можуть викликати розкол у структурі світової економіки.
Дивися повний текст Глава Сінгапуру заявив, що розбіжності між Китаєм і США можуть розколоти світову економіку
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Додано: Сер 26 чер, 2019 01:45
В свое время холодная война стала причиной гонки космических технологий, и таким образом пошла только на пользу человечеству
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Kart
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:34
Kart написав:
В свое время холодная война стала причиной гонки космических технологий, и таким образом пошла только на пользу человечеству
Космические технологии начали развиваться во время горячей войны: Фон Браун и компания.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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