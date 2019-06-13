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В Нацбанку оцінили ризик
інфляції через купюри у 1000...

В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:02

В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України не очікує прискорення інфляції.

Дивися повний текст В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:03

И понеслась...
valentina806400
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:08

Более крупные купюры вводят.
Мелочь в значительной мере отменяют
5грн - становится "мелочью"

Даааа, "инфляции не будет", "девальвации не будет" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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