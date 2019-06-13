Національний банк України не очікує прискорення інфляції.
Дивися повний текст В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000 гривень.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 07:02
В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000...
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Дивися повний текст В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000 гривень.
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:08
Более крупные купюры вводят.
Мелочь в значительной мере отменяют
5грн - становится "мелочью"
Даааа, "инфляции не будет", "девальвации не будет"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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