Національний банк України не очікує прискорення інфляції.
Дивися повний текст В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000 гривень.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 07:02
В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000 гривень.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:59
Пока лето и пока курс в яме - можно что угодно говорить, но посмотрим что на 1-е сентября будет (~28+).
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:23
Re: В Нацбанку оцінили ризик інфляції через купюри у 1000...
Да давно эту мелочь нужно убрать. Зарплаты по десять тысяч, а у тебя на кассе просят пять копеек. Бесит реально
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:04
нуу что тут сказать не от банкноты инфляция зависит а от того, изымут ли ради ее выпуска столько-же денег из оборота сколько они выпустят. Вот в чем дело. Об этом и почему нет упоминания?
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