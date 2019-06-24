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Ціни на золото зросли до
шестирічного максимуму

Ціни на золото зросли до шестирічного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:12

Ціни на золото зросли до шестирічного максимуму

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на золото з негайною поставкою за підсумками торгів на Лондонській біржі металів у понеділок, 24 червня, підвищилася на 1,4% - до $1439,21 за унцію.

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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:12

А где физ. лицо может продать монету из золота, кроме ломбарда?
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