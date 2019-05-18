RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За борг по аліментах у
чоловіка конфіскували яхту

За борг по аліментах у чоловіка конфіскували яхту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:23

За борг по аліментах у чоловіка конфіскували яхту

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінюста.

Дивися повний текст За борг по аліментах у чоловіка конфіскували яхту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89493
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФОП має борг з ЄСВ: чи можна розстрочити заборгованість
R2 » Вів 11 чер, 2019 08:42
6 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 12:50
сова
В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на...
R2 » Суб 08 чер, 2019 08:16
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2019 08:16
0mage0
Борг РФ перед "Ощадбанком" за Крим збільшився на 16 млн...
R2 » П'ят 17 тра, 2019 09:38
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 тра, 2019 06:54
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15163)
26.06.2019 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.