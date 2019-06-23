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Компанія Bitmain
планує проведення IPO

Компанія Bitmain планує проведення IPO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:32

Компанія Bitmain планує проведення IPO

Пропонуємо до обговорення:
В інтернеті з'явилися чутки про те, що найбільша в світі майнінг-компанія, Bitmain, переглянула свої плани щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Дивися повний текст Компанія Bitmain планує проведення IPO.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:32

Читаю новость и приходит на ум следующее, а не Bitmain "случайно" скупил за последние несколько месяцев биткоина на 2 миллиарда долларов, чтобы поднять цену, чтобы компания выглядела привлекательнее, так как основной доход она получает от продажи оборудования для майнинга?
kulakov_a
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