В інтернеті з'явилися чутки про те, що найбільша в світі майнінг-компанія, Bitmain, переглянула свої плани щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO).
Дивися повний текст Компанія Bitmain планує проведення IPO.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:32
Компанія Bitmain планує проведення IPO
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Дивися повний текст Компанія Bitmain планує проведення IPO.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:32
Читаю новость и приходит на ум следующее, а не Bitmain "случайно" скупил за последние несколько месяцев биткоина на 2 миллиарда долларов, чтобы поднять цену, чтобы компания выглядела привлекательнее, так как основной доход она получает от продажи оборудования для майнинга?
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