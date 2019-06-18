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Вклади фізосіб у банках ФГВФО становлять майже 438 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
На 1 червня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становила 437,8 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше порівняно з початком травня.
Дивися повний текст Вклади фізосіб у банках ФГВФО становлять майже 438 мільярдів
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:41
"Что касается суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями Фонда 41,9%, что составляет 183,2 млрд грн."
Прикольно, а как будут выплачены деньги всем, в случае нестандартной ситуации?
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