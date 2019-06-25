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Новак сказав, скільки Україні
треба витрачати грошей,...

Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:54

Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей,...

Пропонуємо до обговорення:
Він наголосив, що за останній рік-півтора ситуація у дорожній сфері в Україні значно поліпшилась.

Дивися повний текст Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей, щоб мати дороги, як у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:55

Насколько нужно меньше воровать вот в чём вопрос ?
cia
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:03

Интересно, а есть "рейтинг дороговизны дорог"?
Наверняка Украина там в лидерах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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