Він наголосив, що за останній рік-півтора ситуація у дорожній сфері в Україні значно поліпшилась.
Дивися повний текст Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей, щоб мати дороги, як у Польщі.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:54
Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новак сказав, скільки Україні треба витрачати грошей, щоб мати дороги, як у Польщі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:03
Интересно, а есть "рейтинг дороговизны дорог"?
Наверняка Украина там в лидерах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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