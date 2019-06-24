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Стало відомо, хто очолить
українську митницю

Стало відомо, хто очолить українську митницю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:31

Стало відомо, хто очолить українську митницю

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Стало відомо, хто очолить українську митницю.
R2
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