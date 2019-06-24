Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Стало відомо, хто очолить українську митницю.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:31
Стало відомо, хто очолить українську митницю
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Дивися повний текст Стало відомо, хто очолить українську митницю.
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