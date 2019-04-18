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Вчені відкрили небачений раніше тип пластикового забруднення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви вирішите відпочити на пляжі цього літа, то з великою ймовірністю побачите пластикове сміття.
Дивися повний текст Вчені відкрили небачений раніше тип пластикового забруднення
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:06
Это инопланетяне упаковывают планету на продажу
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