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Вчені відкрили небачений раніше
тип пластикового забруднення

Вчені відкрили небачений раніше тип пластикового забруднення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:06

Вчені відкрили небачений раніше тип пластикового забруднення

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви вирішите відпочити на пляжі цього літа, то з великою ймовірністю побачите пластикове сміття.

Дивися повний текст Вчені відкрили небачений раніше тип пластикового забруднення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:06

Это инопланетяне упаковывают планету на продажу
slonslon
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