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Уряд запроваджує
програму «Чесна платіжка»

Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07

Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка»

Пропонуємо до обговорення:
Програма передбачає впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду.

Дивися повний текст Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07

Популист и вор.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:13

  anton_gms написав:Популист и вор.

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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