Програма передбачає впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка».
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07
Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка».
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:13
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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