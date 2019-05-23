Програма передбачає впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07
Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка».
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:13
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:40
Прошло 4 месяца и гройсмунд опять обещает лимит 1400.
Летом же не проверишь. А прошлый раз обещал такой лимит в феврале, а в марте и апреле пришло 1654. Опять брешет, собака!
|