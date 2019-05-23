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Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Програма передбачає впровадження механізмів установлення справедливих цін на тепло і гарячу воду.
Дивися повний текст Уряд запроваджує програму «Чесна платіжка»
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R2
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07
Популист и вор.
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anton_gms
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:13
anton_gms написав:
Популист и вор.
Поддерживаю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:34
До выборов все никак времени не находилось на "честные" платежки?)))
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antey1969
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:40
Прошло 4 месяца и гройсмунд опять обещает лимит 1400.
Летом же не проверишь. А прошлый раз обещал такой лимит в феврале, а в марте и апреле пришло 1654. Опять брешет, собака!
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:55
Циничный пиар,на который уже ни кто не реагирует.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:31
Правительство и Честная. Эти два слова вообще не ассоциируются друг с другом.
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tigr-uu
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Додано: Сер 26 чер, 2019 17:38
Откуда столько доброты,кресло под дупой горит?
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zhdanova-58
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Додано: Сер 26 чер, 2019 23:55
zhdanova-58 написав:
Откуда столько доброты,кресло под дупой горит?
Пламя перекинулось выше.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:48
Редкая брехливая с***
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