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Засновник Viber готовий
допомогти Україні створити...

Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:45

Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані - засновником японської компанії Rakuten, компанія найбільш відома як власник сервісу Viber.

Дивися повний текст Засновник Viber готовий допомогти Україні створити \"державу в смартфоні\".
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а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?
halyapet
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:46

  halyapet написав:а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?

Интересно, а почему они не хотят разместить свои сервера в Украине? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:13

Re: Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...

halyapet написав:а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?


Рекомендуете СНБО заблокировать и Вайбер ?
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