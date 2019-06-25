Президент Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані - засновником японської компанії Rakuten, компанія найбільш відома як власник сервісу Viber.
Дивися повний текст Засновник Viber готовий допомогти Україні створити \"державу в смартфоні\".
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Додано: Сер 26 чер, 2019 12:45
Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Засновник Viber готовий допомогти Україні створити \"державу в смартфоні\".
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:46
Интересно, а почему они не хотят разместить свои сервера в Украине?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:13
Re: Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...
Рекомендуете СНБО заблокировать и Вайбер ?
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:55
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:13
Откуда такая инфа? Часть небольшая, с данными пользователей рф только лишь.
В Беларуси и Израиле физически сидит их и поддержка и разработчики, а в рф у них ничего такого нет.
Ну и по заголовку большой такой вопрос: Основатель Вайбер - японец?
Может все же ВЛАДЕЛЕЦ
Владелец мессенджера — международная компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге, с офисами разработки в Республике Беларусь и Израиле. Компанию основали сами создатели мессенджера, два еврея: Марк Магазинник и Тальмон Марко и до февраля 2014 года крупнейшими акционерами Viber Media являлись израильские семьи Шабтай (55,2 % акций, Марко (11,4 %) и американская компания IRS West (12,5 %).
А уже с февраля 2014 года 100 % акций компании принадлежит компании Rakuten японского миллиардера Хироси Микитани
Хотя, для безопасности пользовать все же лучше телегу
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