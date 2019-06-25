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Засновник Viber готовий
допомогти Україні створити...

Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:45

Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані - засновником японської компанії Rakuten, компанія найбільш відома як власник сервісу Viber.

Дивися повний текст Засновник Viber готовий допомогти Україні створити \"державу в смартфоні\".
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а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?
halyapet
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:46

  halyapet написав:а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?

Интересно, а почему они не хотят разместить свои сервера в Украине? :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:13

Re: Засновник Viber готовий допомогти Україні створити...

halyapet написав:а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?


Рекомендуете СНБО заблокировать и Вайбер ?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:55

  halyapet написав:а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?


Томущо айтiнацiя
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:13

  halyapet написав:а то нічого, що сервера вайбер знаходяться в Рашці?

Откуда такая инфа? Часть небольшая, с данными пользователей рф только лишь.
В Беларуси и Израиле физически сидит их и поддержка и разработчики, а в рф у них ничего такого нет.

Ну и по заголовку большой такой вопрос: Основатель Вайбер - японец? :shock:
Может все же ВЛАДЕЛЕЦ :?:

Владелец мессенджера — международная компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге, с офисами разработки в Республике Беларусь и Израиле. Компанию основали сами создатели мессенджера, два еврея: Марк Магазинник и Тальмон Марко и до февраля 2014 года крупнейшими акционерами Viber Media являлись израильские семьи Шабтай (55,2 % акций, Марко (11,4 %) и американская компания IRS West (12,5 %).
А уже с февраля 2014 года 100 % акций компании принадлежит компании Rakuten японского миллиардера Хироси Микитани

Хотя, для безопасности пользовать все же лучше телегу 8)
EKO
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