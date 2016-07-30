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Нефьодов повідомив, коли
можливий запуск митної служби

Нефьодов повідомив, коли можливий запуск митної служби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:52

Нефьодов повідомив, коли можливий запуск митної служби

Пропонуємо до обговорення:
"Старт, тобто переведення мінімум 30% персоналу - десь через 2,5 місяці реалістично", - сказав Нефьодов.

Дивися повний текст Нефьодов повідомив, коли можливий запуск митної служби.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:53

Т.е. старой уже нет, а новой еще нет? Или старая работает а новой нет, но деньги на "... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем – постановление об образовании территориальных органов ДМС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец – отдельное распоряжение о начале работы..." и когда она начнет работать непонятно.... А когда будет распоряжение о начале работы, старая просто уйдет а новая придет????? Н да уж....
svetoch-10
 
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