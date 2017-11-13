У Національному банку України анонсували вилучення з 1 жовтня з обігу монет номіналом 1, 2 і 5 копійок.
Дивися повний текст Менше монет і банкнот: на що вплинуть \"грошові\" нововведення.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06
Менше монет і банкнот: на що вплинуть "грошові" нововведення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Менше монет і банкнот: на що вплинуть \"грошові\" нововведення.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06
Готуються до дефолту на вимого Клопомойськоо та гіперінфляції.
Ви зробите це разом з Зє!
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:10
Команда Пети, Ахметова и Медведчука не даст этого сделать!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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