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Менше монет і банкнот: на що
вплинуть "грошові" нововведення

Менше монет і банкнот: на що вплинуть "грошові" нововведення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06

Менше монет і банкнот: на що вплинуть "грошові" нововведення

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України анонсували вилучення з 1 жовтня з обігу монет номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Дивися повний текст Менше монет і банкнот: на що вплинуть \"грошові\" нововведення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06

Готуються до дефолту на вимого Клопомойськоо та гіперінфляції.
Ви зробите це разом з Зє!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:10

  andriyzhagun написав:Готуються до дефолту на вимого Клопомойськоо та гіперінфляції.
Ви зробите це разом з Зє!

Команда Пети, Ахметова и Медведчука не даст этого сделать!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42

банкнот меньше, но они будут крупнее
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:40

Не устали у нас еще глупости писать. 1000 гривен - караул! Инфляция!!! Взятки лучше давать! Обалденные деньги - аз 33 евро. Всё. капец!

Или вы хотите мешки со 100 носить?
semenjukoleh
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