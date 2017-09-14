Судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України в боротьбі за ПриватБанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з Коломойським.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48
Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з...
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Дивися повний текст Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з Коломойським.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48
..выставляйте счет "шоколадному петьке" и его лепшей подружке гонтаревой!!..накосячили с процедурой, пусть кроятся !!!...
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