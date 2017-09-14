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Стало відомо, у скільки
обійшлися державі суди з...

Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48

Стало відомо, у скільки обійшлися державі суди з...

Пропонуємо до обговорення:
Судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України в боротьбі за ПриватБанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 мільйонів гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48

..выставляйте счет "шоколадному петьке" и его лепшей подружке гонтаревой!!..накосячили с процедурой, пусть кроятся !!!...
maestro71
 
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