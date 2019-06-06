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У Польщі скасували прибутковий податок для молоді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни Польщі у віці до 26 років не платитимуть податок на прибуток.
Дивися повний текст У Польщі скасували прибутковий податок для молоді
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:03
Государство проявляет дополнительную заботу о новом поколении
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