У Польщі скасували прибутковий податок для молоді

Додано: Сер 26 чер, 2019 21:47

vova3215 написав: Подоходный в Польше 8% и при этом у них ровные дороги? Куда идут наши 18 и акциз с топлива и ндс 20%? Подоходный в Польше 8% и при этом у них ровные дороги? Куда идут наши 18 и акциз с топлива и ндс 20%?

А вы не ошибаетесь? Вроде, выше там подоходный. И интернет говорит что- If the taxable income equals PLN 85,528 or less (i.e. if the person has earned up to PLN 85,528 in the year), then the tax equals 18% of this base minus PLN 556.02.- If the taxable income exceeds PLN 85,528, then the tax equals PLN 14,839 + 32% of the amount in excess of PLN 85,528.