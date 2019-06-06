Громадяни Польщі у віці до 26 років не платитимуть податок на прибуток.
Дивися повний текст У Польщі скасували прибутковий податок для молоді.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:02
У Польщі скасували прибутковий податок для молоді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі скасували прибутковий податок для молоді.
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:34
Подоходный в Польше 8% и при этом у них ровные дороги? Куда идут наши 18 и акциз с топлива и ндс 20%?
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:52
Куда то вот туда
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:47
А вы не ошибаетесь? Вроде, выше там подоходный. И интернет говорит что
- If the taxable income equals PLN 85,528 or less (i.e. if the person has earned up to PLN 85,528 in the year), then the tax equals 18% of this base minus PLN 556.02.
- If the taxable income exceeds PLN 85,528, then the tax equals PLN 14,839 + 32% of the amount in excess of PLN 85,528.
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