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У Польщі скасували прибутковий
податок для молоді

У Польщі скасували прибутковий податок для молоді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:02

У Польщі скасували прибутковий податок для молоді

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни Польщі у віці до 26 років не платитимуть податок на прибуток.

Дивися повний текст У Польщі скасували прибутковий податок для молоді.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:03

Государство проявляет дополнительную заботу о новом поколении
cia
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:34

Подоходный в Польше 8% и при этом у них ровные дороги? Куда идут наши 18 и акциз с топлива и ндс 20%?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:52

  vova3215 написав:Подоходный в Польше 8% и при этом у них ровные дороги? Куда идут наши 18 и акциз с топлива и ндс 20%?





Куда то вот туда https://ru.tsn.ua/politika/korolevskie-dvorcy-pod-kievom-i-uyutnye-gnezdyshki-v-evrope-kakie-osobnyaki-stroyat-ukrainskie-chinovniki-684787.html
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:25

Подоходний в Польше 18%, дороги строят за деньги Евросоюза
mk687
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:28

И да я живу в Польше и плачу такой налог
mk687
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:47

  vova3215 написав:Подоходный в Польше 8% и при этом у них ровные дороги? Куда идут наши 18 и акциз с топлива и ндс 20%?


А вы не ошибаетесь? Вроде, выше там подоходный. И интернет говорит что

- If the taxable income equals PLN 85,528 or less (i.e. if the person has earned up to PLN 85,528 in the year), then the tax equals 18% of this base minus PLN 556.02.
- If the taxable income exceeds PLN 85,528, then the tax equals PLN 14,839 + 32% of the amount in excess of PLN 85,528.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22

Пересчитал на основании этой статьи
vova3215
 
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