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Опублікували граничні ціни на новому ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:04
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство Оператор ринку опублікувало граничні ціни в сегментах нової моделі оптового ринку електроенергії, які будуть діяти з 1 липня.
Дивися повний текст Опублікували граничні ціни на новому ринку електроенергії, які будуть діяти вже з 1 липня
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Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05
Вот и дождались очередного повышения с 90 коп до 1гр.60.СПАСИБО.
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