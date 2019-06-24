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Опублікували граничні
ціни на новому ринку...

Опублікували граничні ціни на новому ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:04

Опублікували граничні ціни на новому ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство Оператор ринку опублікувало граничні ціни в сегментах нової моделі оптового ринку електроенергії, які будуть діяти з 1 липня.

Дивися повний текст Опублікували граничні ціни на новому ринку електроенергії, які будуть діяти вже з 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:05

Вот и дождались очередного повышения с 90 коп до 1гр.60.СПАСИБО.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:26

  sena_2008atp написав:Вот и дождались очередного повышения с 90 коп до 1гр.60.СПАСИБО.


Не обольщайтесь- это оптовые зональные цены. Вы будете платить по розничным дневным тарифам, которые значительно дороже)))
Cris
 
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